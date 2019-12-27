بالفيديو.. الدكتورة ناهد طاهر تروي تفاصيل عملها كأول مستشارة بالبنوك السعودية

نايف السالم(صدى):

تحدثت الدكتور ناهد طاهر، عن تفاصيل عملها كأول مستشارة في البنوك السعودية وسط 4 آلاف رجل.

وعن ذلك، قالت ” ناهد ” خلال لقائها ببرنامج ” بالمختصر ” المذاع على قناة ” mbc ” : ” تعينت مستشارة بالمبنى الرئيسي بالبنك الأهلي بجدة بين ٤ آلاف رجلر وأعطوني دور كامل في البنك ” .

وأضافت: ” إدارة البنك كانوا داعمين لي بشكل كبير، وأخذت علم وخبرة لا تقارن بأي خبرة أخرى ” .