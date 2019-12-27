بالفيديو.. الدكتورة ناهد طاهر تروي تفاصيل عملها كأول مستشارة بالبنوك السعودية
تحدثت الدكتور ناهد طاهر، عن تفاصيل عملها كأول مستشارة في البنوك السعودية وسط 4 آلاف رجل.
وعن ذلك، قالت ” ناهد ” خلال لقائها ببرنامج ” بالمختصر ” المذاع على قناة ” mbc ” : ” تعينت مستشارة بالمبنى الرئيسي بالبنك الأهلي بجدة بين ٤ آلاف رجلر وأعطوني دور كامل في البنك ” .
وأضافت: ” إدارة البنك كانوا داعمين لي بشكل كبير، وأخذت علم وخبرة لا تقارن بأي خبرة أخرى ” .
د.ناهد تروي تفاصيل عملها وسط 400 رجل كأول مستشارة في البنوك السعودية#بالمختصر#MBC1#ناهد_طاهر_بالمختصر pic.twitter.com/jgVR2zuZnE
— بالمختصر (@belmokhtasartv) December 27, 2019
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