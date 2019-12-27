النيابة العامة توضح الأفعال التي يتم إدراجها كجريمة غسل الأموال
أوضحت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.
وأوضحت ” النيابة العامة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعد من قام بها مرتكبًا لجريمة ” غسل الأموال ” .
وتشمل هذه الأفعال، إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة.
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