النيابة العامة توضح الأفعال التي يتم إدراجها كجريمة غسل الأموال

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.

وأوضحت ” النيابة العامة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعد من قام بها مرتكبًا لجريمة ” غسل الأموال ” .

وتشمل هذه الأفعال، إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة.