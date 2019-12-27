مدمن يقتل زوجته خنقا بسبب « الهلاوس » بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أقدم ” رجل ” على قتل زوجته خنقًا ثم نقلها ملفوفة في بطانية إلى المستشفى، مدعيًا أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية.

وتفصيلآ، كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت للضرب والخنق، ثم اعترف الجاني بأنه اشتبك مع زوجته بسبب مرضه النفسي وإدمانه المخدرات.

وأفاد ” المتهم ” بأنه خنق زوجته ليلآ وفي اليوم التالي وجدها جثة هامدة، وطلب منها أن تعد له الإفطار.

فيما أوضح تقرير مستشفى الصحة النفسية بالطائف أن القاتل يعاني ضلالات اضطهادية وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية.

ورفضت المحكمة قبول العفو من أولياء الدم في قضية قتل زوج لزوجته عمدًا، وقررت إيقاع عقوبة حد الغيلة وقتله حدًا.