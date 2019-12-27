بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

وسط منظومة من الخدمات المتكاملة في بيت الله العتيق، أم إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ صالح بن حميد المسلمين في صلاة الجمعة، مبتداً معاليه خطبته بحمد الله والثناء عليه ثم أردف قائلا: العبادة بغير نية عناء، والنية بلا إخلاص رياء، والإخلاص من غير اتباع هباء، ورأس مال العبد نظره في حقوق ربه، ثم نظره هل اتى به على وجهها وكما ينبغي.

واستكم بقوله عباد الله: فعل الطاعات، وأداء العبادات، قد يكون سهلاً وميسورا ً، مع ما قد يلاقي العبد من بعض المشقة في أدائها، لكن الأهم من ذلك كله يا عبدالله المحافظة على هذه الطاعات، والحرص على هذه العبادات، حتى لا تذهب هباء منثورا، فترى العبد يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في مساجدهم، ويصوم، ويحج، ويعتمر، ويزكي، ويصل الرحم، ويعمل أعمال الخير، والبر، ثم يستحوذ عليه الشيطان، فيوقعه في أعمال محبطة، وأمور مبطلة، فيذهب تعبه، ويخسر أخرته – عياذاً بالله -، وأن محبطات الأعمال هي أشد ما ينبغي على المسلم الحذر منه، والتنبيه له، والإحباط هو إبطال الحسنات بالسيئات.

وأوضح معاليه إلى أن من المحبطات ما يحبط جميع الأعمال من الكفر، والردة، والنفاق الأكبر الاعتقادي، والتكذيب بالقدر، وهذا هو الإحباط الكلي ،ومنها إحباط جزئي لا يذهب بالإيمان، ولكن قد يبطل العبادة التي يقترن بها بسبب المعاصي والذنوب، كما ينقص الأجر والثواب، وقد يرقى إلى الإحباط الحقيقي نسأل الله العافية.

ثم بين معاليه أن من المحبطات: التالي على الله: وهو استبعاد الخير عن أخيك المسلم، فمن تألى على الله فقد استبعد شموله رحمة الله، وعفوه لأخيه المسلم، استعظم ذنب أخيه وتقصيره، فكأنه تحجر رحمة الله وفضله، فعن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: ” والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: ومن ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإنني قد غفرت لفلان، وأحبطت عملك، أو كما قال ” رواه مسلم.

عباد الله: من رأى في نفسه صلاحا واستقامة فليحذر أن يحتقر أحدا من المقصرين المذنبين، أو أن ينظرَ لهم بعين الازدراء، وينظرَ إلى نفسه بعين الرضا والإعجاب، فهذا مورد من موارد الهلاك عظيم، نسأل الله العافية. وعليك أيها الناصح لنفسه بكسب القلوب لا بتسجيل المواقف.

ونبه معاليه المسلمون بقوله: ومن المحبطات – حفظنا الله وإياكم – الرياء: ففي الحديث القدسي: ” أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ” رواه مسلم.

فما تقرب عبد قربة يتطلب بها ثناء الناس إلا وقد عرضها للحبوط والبطلان، وحرمان ثوابها، ويوم تبلى السرائر، وتكشف النوايا، ويفضح المراؤن.

فمن سَّمع، سَّمع الله به، ومن رآءا رآءا الله به ” متفق عليه.

ثم حذر معاليه بقوله: فاحذر – يا عبدالله – أن توافي ربك يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال ثم لا تنفعك لأنك قد تهاونت وتساهلت تهاونت وتساهلت فأقدمت على ما يُذْهِب ثوابها، وحسناتها، وأجرها، فكيف تنجو، والتعامل يوم القيامة ليس بالدرهم ولا بالدينار، ولكنه بالحسنات والسيئات، فمن عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها، فإن ليس ثم دينار ولا درهم.