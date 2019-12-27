امرأة تفقد القدرة على النطق والحركة بسبب كريم تفتيح البشرة!

واشنطن(صدى):

تعرضت امرأة امريكية لتسمم خطير سبب لها العجز عن النطق أو الحركة ، وباتت تتغذى بالتحاليل بسبب كريم تفتيح للبشرة .

وفي التفاصيل ، فقد ذهبت لاورين قبل ن تتدهور حالتها للطبيب ، تشكو من آلام في ذراعيها وساقيها ، وعجز الأطباء عن تفسير الحالة حتى اكتشفوا أن السبب يعود لكريم التفتيح الذي تستخدمه منذ 7 سنوات .

ورغم أن هذا الكريم من النوع الجدي الذي يتميز بمستويات منخفضة من الزئبق ، إلا أن استخدامه الدائم طوال تلك السنوات ، سبب زيادة مستويات الزئبق في جسدها ، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على النساء اللاتي يتبعن روتين يومي لإستعمال مثل تلك الكريمات .