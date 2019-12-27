بالفيديو.. ملكة جمال المغرب: ما عندي مانع أكون الزوجة الثانية

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت ملكة جمال المغرب هند سداسي أنها لا تمانع أن تكون الزوجة الثانية، مبينة مواصفات ” العريس ” التي تحلم به.

وعن ذلك، قالت ” سداسي ” خلال لقائها بـ برنامج ” صدى الملاعب ” : ” كنت أحب الأسمر والآن أحب الأبيض فحصل عندي لخبطة، وأيضًا ما يكون بيكذب ” .

كما أوضحت أنها رفضت الارتباط برجل ” فقير ” ، مبينة أنها لن تتحمل أن تعيش مع رجل وتتعب معه من الفقر .

كما ذكرت أنها لم تمانع أن تكون الزوجة الثانية قائلة : ” ما عندي مانع أتزوج من راجل متزوج ، وأكون الزوجة الثانية الدلوعة ” .