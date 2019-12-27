بالفيديو.. ملكة جمال المغرب: ما عندي مانع أكون الزوجة الثانية
كشفت ملكة جمال المغرب هند سداسي أنها لا تمانع أن تكون الزوجة الثانية، مبينة مواصفات ” العريس ” التي تحلم به.
وعن ذلك، قالت ” سداسي ” خلال لقائها بـ برنامج ” صدى الملاعب ” : ” كنت أحب الأسمر والآن أحب الأبيض فحصل عندي لخبطة، وأيضًا ما يكون بيكذب ” .
كما أوضحت أنها رفضت الارتباط برجل ” فقير ” ، مبينة أنها لن تتحمل أن تعيش مع رجل وتتعب معه من الفقر .
كما ذكرت أنها لم تمانع أن تكون الزوجة الثانية قائلة : ” ما عندي مانع أتزوج من راجل متزوج ، وأكون الزوجة الثانية الدلوعة ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذه رسالة لبني ملياردير او مليونير…
تعال مايهمك اكون الزوجة الثانية او الثالثة او حتى الرابعة.
المهم فيلا كبيرة في عين ذياب بالقرب من البحر واخرى مجمع كاليفورنيا الدار البيضاء وشالية على البحر في بوزنيقه وطنجة .
و فيلا في مراكش.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14741 ] نشر منذ 7 دقائق
لعبتيهاصح لآن الثانيه تخرفن😊😂