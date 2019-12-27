مدرب تشيلسي يعلق على خسارة فريقه أمام ساوثهامبتون

ماجد محمد(صدى):

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن خسارة فريقه أمام ساوثهامبتون أمس الخميس.

وعن ذلك، أوضح ” لامبارد ” أن مهاجمي فريقه كان يجب أن يبذلوا جهدا أكبر للوصول لمرمى الفرق الزائرة.

وأضاف: ” إذا كنت مهاجمًا يجب أن تكون قريبًا من المرمى، وأن تنوع لعبك وتخترق الدفاع لأن الفرق المنافسة ليست غبية ” .

وأضاف: ” إنها فرق منظمة بشكل جيد لذا يجب أن تتمتع بحاسة هجومية أفضل ” .

وهُزم ” تشيلسي ” أمام ساوثهامبتون أمس الخميس، ليتعرض بذلك لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج لأول مرة خلال 8 سنوات.