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مدرب تشيلسي يعلق على خسارة فريقه أمام ساوثهامبتون

مدرب تشيلسي يعلق على خسارة فريقه أمام ساوثهامبتون
ماجد محمد(صدى):

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن خسارة فريقه أمام ساوثهامبتون أمس الخميس.

وعن ذلك، أوضح ” لامبارد ” أن مهاجمي فريقه كان يجب أن يبذلوا جهدا أكبر للوصول لمرمى الفرق الزائرة.

وأضاف: ” إذا كنت مهاجمًا يجب أن تكون قريبًا من المرمى، وأن تنوع لعبك وتخترق الدفاع لأن الفرق المنافسة ليست غبية ” .

وأضاف: ” إنها فرق منظمة بشكل جيد لذا يجب أن تتمتع بحاسة هجومية أفضل ” .

وهُزم ” تشيلسي ” أمام ساوثهامبتون أمس الخميس، ليتعرض بذلك لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج لأول مرة خلال 8 سنوات.


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