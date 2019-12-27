موهبة جديدة بالهلال تطفئ نجومية ثلاثة من «الكبار» ومطالب بالرحيل

نواف السالم(صدى):

كشف الآداء المبهر للاعب الهلال الشاب ذعار العتيبي خلال لقاء الفريق مع الحزم مساء الخميس عن موهبة اللاعب في ظل إختفاء نجوم كبار بسبب الإصابات أبرزهم سالم الدوسري وسلمان الفرج وعمر خربين .

ونجح العتيبي في لفت الأنظار بآخر 20 دقيقة من عمر المباراه ، من خلال تحركاته الحاسمة في الجانب الأيسر مما أحدث تغيير إيجابي كبير في آداء الهلال ، الأمر الذي دفع الجماهير لمنحه فرصة أكبر للكشف عن مهاراته الإحترافية بعد مراوغتيه الناجحتين وتسديدته بين الثلاث خشبات .

ويؤكد محللون أن “العتيبي” أظهر عن إبداعه بنجاحه في ثلاث إلتحامات بدنية بعدما دخل في 4 مع لاعبي الحزم ، لكنه تمكن من إدارة الموقف بسرعة بديهه ومهاره .

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، أن ” العتيبي” أهم من نجوم كثيرة منهم نواف العابد ، وعمر خربين ، وهتان باهبري ، وأنه يجب تغليب مصلحة الكيان ، ورحيل هؤلاء في ظل عدم القدرة على العودة لآدائهم بعد الإصابات ، فضلاً عن الإستياء من آداء باهبري .