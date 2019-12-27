نجم ريال مدريد يكشف كواليس مثيرة مع «زيدان» قبل الإعارة
كشف النجم الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد المعار مع ريال ماريوكا منذ انطلاق الموسم الحالي ، عن كواليس مثيرة قبل قرار إعارته من قبل النادي الملكي .
وقال “كوبو ” في لقاء له مع التليفزيون الياباني أن مدرب رال مدريد ” زيدان ” رفض رحيله عن الفريق بعد آدائه الناجح خلال إستعدادات الصيف الماضي .
كما أكد أنه لمس ترحيب كبير من جانب زيدان بشأن إمكانية حصوله على مكان أساسي داخل الفريق الأول .
وتحدث اللاعب صاحب الـ 18 عام عن أسلوبه في اللعب قائلاً : أنا مثل الحرباء، أتكيف مع الموقف، وأصبحت أكثر سرعة، وقدرة على تجاوز الخصم في مسألة واحد ضد واحد .
وأضاف : أحب أن أمتلك الكرة، وأتميز بالقدرة على اللعب تحت أي تكتيك أو طريقة يطلبها المدرب .
وكان ريال مدريد قد أرسل في بداية الموسم بعض نجومه الصاعدين بالإعارة لأندية متوسطة ، من أجل دعم خبراتهم وتطوير مهاراتهم .
اترك تعليقاً