  • الجمعة 27

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. نجم ريال مدريد يكشف كواليس مثيرة مع «زيدان» قبل الإعارة

نجم ريال مدريد يكشف كواليس مثيرة مع «زيدان» قبل الإعارة

نجم ريال مدريد يكشف كواليس مثيرة مع «زيدان» قبل الإعارة
نواف السالم(صدى):

كشف النجم الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد المعار مع ريال ماريوكا منذ انطلاق الموسم الحالي ، عن كواليس مثيرة قبل قرار إعارته من قبل النادي الملكي .

وقال “كوبو ” في لقاء له مع التليفزيون الياباني أن مدرب رال مدريد ” زيدان ” رفض رحيله عن الفريق بعد آدائه الناجح خلال إستعدادات الصيف الماضي .

كما أكد أنه لمس ترحيب كبير من جانب زيدان بشأن إمكانية حصوله على مكان أساسي داخل الفريق الأول .
وتحدث اللاعب صاحب الـ 18 عام عن أسلوبه في اللعب قائلاً : أنا مثل الحرباء، أتكيف مع الموقف، وأصبحت أكثر سرعة، وقدرة على تجاوز الخصم في مسألة واحد ضد واحد .

وأضاف : أحب أن أمتلك الكرة، وأتميز بالقدرة على اللعب تحت أي تكتيك أو طريقة يطلبها المدرب .

وكان ريال مدريد قد أرسل في بداية الموسم بعض نجومه الصاعدين بالإعارة لأندية متوسطة ، من أجل دعم خبراتهم وتطوير مهاراتهم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *