« طالب قانون » ينتصر على إدارة جامعة سعودية بعد صدور حكم قضائي لصالحه

فهد القزيز(صدى):

تمكن طالب قانون لم يتخرج بعد من الجامعة من الانتصار على إدارة قانونية خاصة بإحدى الجامعات السعودية؛ بعد صدور حكم قضائي لصالحه.

وعن تفاصيل الدعوى، فإن النزاع بين الطرفين خاص بـ ” عقد التعليم ” ، وتغيير المسمى الدراسي لـ الطالب الجامعي من ” منتظم ” إلى ” مدمج ” .

ومن الناحية القانوية فُيعد هذا العقد ” عقد إداري ” توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية، وبناءً على ذلك تم قبول الدعوی.

كما قدم ” الطالب ” ما يؤكد دعواه وكذلك ما يؤكد أحقيته فيما يطالب به؛ لذا أصدرت المحكمة حكمًا يقتضي لعدم مشروعية قرار الجامعة بتغيير المسمى الدراسي لـ ” الطالب ” .

وانتهت المحكمة بصدور قرار لصالح الطالب، وإلغاء قرار الجامعة بـ تعديل المسمى الدراسي للطالب من ” منتظم ” إلى ” مدمج ” .