الرجل وراء الإجهاض المتكرر أحيانا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعرض بعض النساء إلى الإجهاض المتكرر ، مما قد يعرضهن لرحلة طويلة من العلاج بينما تكون المشكلة في حقيقة الأمر لدى الرجل .

فقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ضعف الحيوانات المنوية يمثل أحد العوامل التي تسبب إجهاض الأجنة ، نتيجة لتلف الحمض النووي بسبب التركيز العالي لأنواع الأكسجين التفاعلية .

وأوصت الدراسة التي قدمتها جامعة إمبريال كوليج بأهمية خضوع الشريكين للفحص ، مؤكدة أنه يمكن القضاء على المشكلة عبر إجراء الإختبارات الجينية اللازمة لضمان ولادة طفل يخلو من أي أمراض وراثية .

كما يمكن أيضاً الخضوع لتلك الإختبارات قبل عملية الإخصاب داخل المختبر ، مع التأكيد على وضع جميع الإحتمالات عن المشكلة للوصول إلى علاجها .