الرجل وراء الإجهاض المتكرر أحيانا
تتعرض بعض النساء إلى الإجهاض المتكرر ، مما قد يعرضهن لرحلة طويلة من العلاج بينما تكون المشكلة في حقيقة الأمر لدى الرجل .
فقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ضعف الحيوانات المنوية يمثل أحد العوامل التي تسبب إجهاض الأجنة ، نتيجة لتلف الحمض النووي بسبب التركيز العالي لأنواع الأكسجين التفاعلية .
وأوصت الدراسة التي قدمتها جامعة إمبريال كوليج بأهمية خضوع الشريكين للفحص ، مؤكدة أنه يمكن القضاء على المشكلة عبر إجراء الإختبارات الجينية اللازمة لضمان ولادة طفل يخلو من أي أمراض وراثية .
كما يمكن أيضاً الخضوع لتلك الإختبارات قبل عملية الإخصاب داخل المختبر ، مع التأكيد على وضع جميع الإحتمالات عن المشكلة للوصول إلى علاجها .
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