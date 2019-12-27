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بالفيديو.. غادة عادل عن طلاقها من «الهواري»: تخطيت الانفصال

بالفيديو.. غادة عادل عن طلاقها من «الهواري»: تخطيت الانفصال
القاهرة(صدى):

تحدث الفنانة المصرية غادة عادل عن تجربة انفصالها عن المخرج المصري مجدي الهواري.

وصرحت ” غادة ” أنها تخطت مرحلة الانفصال عن زوجها، مبينة أنهما انقطعا عن التحدث سويًا بعد الانفصال ولم يتواصلا إطلاقًا.

وعن علاقاتها بـ ” الهواري ” الآن أضافت: ” زواجي استمر 15 عامًا وبعد فترة من الانفصال استطعت تخطي ذلك وعادت علاقتنا في إطار الصداقة ” .

وتابعت: ” علاقتي بمجدي الهواري حاليًا ممتازة وخدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب والعشرة متهونش على حد ” .


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