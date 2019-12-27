محافظ عنيزة يرأس لقاءا إعلاميا للتعريف بمهرجان الغضا للثقافة والفنون

خالد الشتيلي(صدى):

بارك محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن ابراهيم السليم للأستاذ خالدد جابرالحربي ثقة معالي وزير التعليم بتعيينه مديراً لتعليم عنيزة متمنياً له التوفيق في خدمة دينه ووطنه كما قدم شكره وتقديره للأستاذ محمد الفريح على ما قدمه خلال الفتره الماضية من مجهودات وتميز في هذه المدينة الغاليه على قلوبنا.

جاء ذلك اثناء ترأسه صباح امس اللقاء الاعلامي الذي عقدته لجنة التنمية السياحية بمقر المحافظة للتعريف ببرامج وفعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون الذي سينطلق يوم الخميس القادم السابع من شهر جماد الأولى و لمدة 17 يوما، حيث بداء اللقاء بترحيب السليم بالجهات المشاركة والإعلاميين مؤكدا ان مهرجان الغضى يعتبر من اوائل المهرجانات التي اعتمدت قبل اكثر من خمسة عشر عام في هذه المنطقه وسوف يشهد العام الحالي فعاليات متعددة ومتميزة وبهوية جديدة سواً على مستوى المحافظات او المناطق بشكل عام تمشيا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل امير منطقة القصيم الرامية الى ظهور مهرجان المنطقة بقوة واحترافية مشيرا الى ان المهرجان اختار فريق عمل مميز في كل لجانه لضمان اقصي درجات النجاح .

ومن جانبه ابان الاستاذ يوسف الوهيب المشرف العام علي المهرجان بأن المهرجان حمل اسم جديد ليضم برامج الثقافة والفنون الى فعالياته ليكون شامل بحيث يكون عدة مهرجانات في مهرجان واحد مؤكدا ان فترة المهرجان التي تمتد علي مدى 17 يوم ستشهد فعاليات مميزة بعضها سيتم عرضها هنا والبعض الاخر سيكون مفاجأة للزوار.

من جانبه استعرض الأستاذ هزاع الثبيتي المدير التنفيذي للمهرجان التجهيزات التي تمت في قرية الغضا – مقر الفعاليات – الي جانب الخدمات التي ستقدم للزوار الي جانب الخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم الاستاذ علي العيد نائب المدير التنفيذي المشرف علي الفعاليات ابرز البرامج التي ستقدم ومنها مرباع الغضا والجناح المصري وجناح كسوة الكعبة وجناح البحارة وجناح الرياف المصري ومقهي الغضا وجناح شهداء الواجب وجناح الاديب عبدالرحمن البطحي – رحمه الله – وساحة العروض المفتوحة وجناح تراث حائل وفعاليات الجادة القديمة والصالون النسائي وملتقي وانيتات الخليج وسوق السدره النسائي وجناح اعلام من عنيزة ومتحف المسوكف ومسرح الطفل وجناح الفن التشكيلي وجناح الجهات الحكومية وجناح المنطقة الشرقية.

وأوضح الاستاذ عبدالعزيز الخشيبان رئيس اللجنة الاعلامية بأن هناك مركز اعلامي متكامل يضم نخبة من الاعلاميين والاعلاميات لتقديم كافة التسهيلات للإعلاميين وذلك بحضور وكيل المحافظة الاستاذ سعد بن عبدالله السليم ومدير التعليم الاستاذ خالد الحربي ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه في عنيزة الدكتور مشحن المشحن وامين لجنة التنمية السياحية المشرف العام على المهرجان الاستاذ يوسف الوهيب وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والقطاعات الامنية وعدد كبير من الاعلاميين .