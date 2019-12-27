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أسيل عمران توجه رسالة معايدة لـ الشاب.. والأخير يرد بـ «أحبك»

أسيل عمران توجه رسالة معايدة لـ الشاب.. والأخير يرد بـ «أحبك»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة أسيل عمران رسالة معايدة إلى خبير مظهر المشاهير كريستيان كاشا.

ونشرت ” أسيل ” صورة تجمعها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” وعلقت عليها قائلة: ” في وقت الحاجة أول من ألاقيه تفهمني من غير ما أتكلم وانت الصديق اللي بكل عمل أحسه فخور فيني من قلبه ” .

وأضافت: ” كل عام وأنت أكبر قلب وبخير وسعادة ونجاح دائمًا ” .

فيما رد عليها ” كاشا ” قائلآ: ” صديقتي الجميلة.. أحبك ”

وأطلقت ” الصورة ” موجة واسعة من التعليقات، حيث تمنى المتابعين دوام الصداقة بين النجمة والستايلست.


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