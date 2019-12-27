«الأرصاد» تحذر من سحب رعدية في مناطق وضباب ورياح متربة في مناطق أخرى

تركي السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة اليوم الجمعة من رياح سطحية مثيرة للأتربة في بعض المناطق ، وسحب رعدية ممطرة على مناطق أخرى .

ونبهت الأرصاد بتكون سحب رعدية على مناطق جازان ، وعسير ، والباحة ، مع توقعات بضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة خلال الليل وحتى الصباح الباكر .

كما نبهت بالرياح المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مستوى الرؤية الأفقية على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية .

وتؤكد “الأرصاد ” على أهمية اتباع تعليمات السلامة والبعد عن مجاري السيول ، والتخفيف من سرعة قيادة المركبات مع الضباب والرياح حرصا على سلامة الجميع .ً