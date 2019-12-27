لأول مرة.. حشد عسكري ياباني بمنطقة الخليج العربي

طوكيو(صدى):

أصدرت الحكومة اليابانية قرار عسكري لأول مرة يخص منطقة الخليج العربى ، بهدف حماية سفنها التي تقل واردات نفط خام بنسبة 90% من إحتياجاتها .

وأصدر مجلس الوزراء الياباني وثيقة سيتم بموجبها إرسال مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية بي -3سي ، لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها .

كما تؤكد الوثيقة أن وزير الدفاع الياباني سيصدر أوامر بإستخدام الأسلحة حال تعرض السفن للخطر .

وكشف مسؤول أنه سيتم العمل بتلك الوثيقة بدءً من يناير المقبل ، وأن إرسال المدمرة سيكون في فبراير المقبل ، بينما ستغطي تلك العملية المياه الدولية في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن ولن تشمل مضيق هرمز .