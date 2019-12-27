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  3. بالفيديو .. احتجاجات عارمة تشعل شوارع البصرة اعتراضا على ترشح محافظها السابق لرئاسة الوزراء

بالفيديو .. احتجاجات عارمة تشعل شوارع البصرة اعتراضا على ترشح محافظها السابق لرئاسة الوزراء

بالفيديو .. احتجاجات عارمة تشعل شوارع البصرة اعتراضا على ترشح محافظها السابق لرئاسة الوزراء
بغداد(صدى):

تشهد البصرة احتجاجات عارمة اعتراضاً على ترشيح محافظها السابق أسعد العيداني رئيساً للوزراء .

وأظهر مقطع فيديو لقناة العربية ، نيران مشتعلة في شوارع البصرة إثر حرق الإطارات ، وتجمعات المتظاهرين مما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية .

وأكدت مصادر أن ترشح المحافظ السابق للبصرة أسعد العيداني جاء بمساندة قوى برلمانية عراقية موالية لإيران ، وهو ما أشعل الغضب بين المتظاهرين الرافضين لموالاة الحكومة العراقية لسياسات إيران وتدخلاتها التخريبية .


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