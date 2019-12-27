بالفيديو .. احتجاجات عارمة تشعل شوارع البصرة اعتراضا على ترشح محافظها السابق لرئاسة الوزراء

بغداد(صدى):

تشهد البصرة احتجاجات عارمة اعتراضاً على ترشيح محافظها السابق أسعد العيداني رئيساً للوزراء .

وأظهر مقطع فيديو لقناة العربية ، نيران مشتعلة في شوارع البصرة إثر حرق الإطارات ، وتجمعات المتظاهرين مما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية .

وأكدت مصادر أن ترشح المحافظ السابق للبصرة أسعد العيداني جاء بمساندة قوى برلمانية عراقية موالية لإيران ، وهو ما أشعل الغضب بين المتظاهرين الرافضين لموالاة الحكومة العراقية لسياسات إيران وتدخلاتها التخريبية .