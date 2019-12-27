بالفيديو .. احتجاجات عارمة تشعل شوارع البصرة اعتراضا على ترشح محافظها السابق لرئاسة الوزراء
تشهد البصرة احتجاجات عارمة اعتراضاً على ترشيح محافظها السابق أسعد العيداني رئيساً للوزراء .
وأظهر مقطع فيديو لقناة العربية ، نيران مشتعلة في شوارع البصرة إثر حرق الإطارات ، وتجمعات المتظاهرين مما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية .
وأكدت مصادر أن ترشح المحافظ السابق للبصرة أسعد العيداني جاء بمساندة قوى برلمانية عراقية موالية لإيران ، وهو ما أشعل الغضب بين المتظاهرين الرافضين لموالاة الحكومة العراقية لسياسات إيران وتدخلاتها التخريبية .
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