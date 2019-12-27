الكشف عن كروس أوفر كهربائية جديدة تجمع بين فورد وفولكس فاجن

برلين(صدى):

كشفت تقارير إخبارية عن تعاون جديد بين شركتي فورد وفولكس فاجن لتقديم نموذج جديد في عالم السيارات الكهربائية على غرار موستنج ماخ ولكن بحجم أصغر .

وسيمكن لفورد استخدام شاسيه فولكس فاجن الكهربائي MEB ، لإنتاج سيارة جديدة ولكن كروس أوفر أيضاً مع تأجيل فكرة موستنج كوبيه لعدة أعوام بسبب الإنتاج الجديد مع فولكس فاجن .

ولم يُعلن بعد عن موعد إطلاق السيارة الكروس أوفر الكهربائية الجديدة والتي سيكون نتاجها مشترك بين الشركتين ، لكن فورد حريصة على دقة السيارة ومدى نجاحها ، مشيرة إلى أنها ستؤثر على خططها مستقبلاً .