الكشف عن كروس أوفر كهربائية جديدة تجمع بين فورد وفولكس فاجن
كشفت تقارير إخبارية عن تعاون جديد بين شركتي فورد وفولكس فاجن لتقديم نموذج جديد في عالم السيارات الكهربائية على غرار موستنج ماخ ولكن بحجم أصغر .
وسيمكن لفورد استخدام شاسيه فولكس فاجن الكهربائي MEB ، لإنتاج سيارة جديدة ولكن كروس أوفر أيضاً مع تأجيل فكرة موستنج كوبيه لعدة أعوام بسبب الإنتاج الجديد مع فولكس فاجن .
ولم يُعلن بعد عن موعد إطلاق السيارة الكروس أوفر الكهربائية الجديدة والتي سيكون نتاجها مشترك بين الشركتين ، لكن فورد حريصة على دقة السيارة ومدى نجاحها ، مشيرة إلى أنها ستؤثر على خططها مستقبلاً .
اترك تعليقاً