قناة تشعل الجدل بعد حذفها لـ مشهد «ترامب» بفيلم هوم آلون

أوتاوا(صدى):

أثارت قناة تلفزيونية كندية رسمية الجدل بعد حذفها مشهد قصير يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فيلم ” هوم آلون 2 ” الذي عرضته مؤخرًا.

ومن جانبهم، قال المتحدث باسم ” سي بي سي ” تشاك تومبسون: ” كما هو الحال في الأفلام التي تعرض على التلفزيون، فقد تم اقتطاع مشهد من (هوم آلون 2) بسبب عامل الوقت ” .

وتابع: ” الحذف جرى عام 2014 عندما حصلنا على حق عرض الفيلم للمرة الأولى، وقبل أن ينتخب السيد ترمب رئيسًا ” .

فيها هاجم ” ترامب ” رئيس الوزراء الكندي على ” تويتر ” قائلاً: ” أعتقد أن جاستين ترودو لا يعجبه كثيرًا أني جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه في حلف شمال الأطلسي أو الاتفاق التجاري ” .

وأضاف: « الفيلم لن يكون أبدًا كما كان عليه.. كنت أمزح فقط ” .