  • الجمعة 27

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. قناة تشعل الجدل بعد حذفها لـ مشهد «ترامب» بفيلم هوم آلون

قناة تشعل الجدل بعد حذفها لـ مشهد «ترامب» بفيلم هوم آلون

قناة تشعل الجدل بعد حذفها لـ مشهد «ترامب» بفيلم هوم آلون
أوتاوا(صدى):

أثارت قناة تلفزيونية كندية رسمية الجدل بعد حذفها مشهد قصير يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فيلم ” هوم آلون 2 ” الذي عرضته مؤخرًا.

ومن جانبهم، قال المتحدث باسم ” سي بي سي ” تشاك تومبسون: ” كما هو الحال في الأفلام التي تعرض على التلفزيون، فقد تم اقتطاع مشهد من (هوم آلون 2) بسبب عامل الوقت ” .

وتابع: ” الحذف جرى عام 2014 عندما حصلنا على حق عرض الفيلم للمرة الأولى، وقبل أن ينتخب السيد ترمب رئيسًا ” .

فيها هاجم ” ترامب ” رئيس الوزراء الكندي على ” تويتر ” قائلاً: ” أعتقد أن جاستين ترودو لا يعجبه كثيرًا أني جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه في حلف شمال الأطلسي أو الاتفاق التجاري ” .

وأضاف: « الفيلم لن يكون أبدًا كما كان عليه.. كنت أمزح فقط ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *