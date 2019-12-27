بالفيديو .. .. تعرف على أحدث موديلات فورد من سيارات Escape الرباعية الدفع الشهيرة

واشنطن(صدى):

رفعت فورد الستار عن أحدث موديلات سيارت Escape الرباعية الدفع والتي ستكون منافس شرس لسيارات تويوتا RAV4 .

ويتميز المظهر الخارجي للسيارة بهيكل إنسيابي أنيق ومصابيح ليد مزودة بخطوط إضاءة ، وسقف كبير مصنوع من زجاج لونه سود يجعل السيارة تجمع بين الفخامة والمظهر الشبابي الحديث .

ومن الداخل ، جاءت السيارة بمقاعد مريحة لـ 5 كاب ، مع واجهة شاشتين لمسيتين أحدهما للسائق ، تحتوي على أنظمة تقنية حديثة ، مع نظام مراقبة الصور التي تلتقطها الكاميرات على الطريق .

وتتوفر السيارة بعدة نسخ ، منها نسخة مزودة بمحرك سعته لترين وعزمه 250 حصان ، ونسخة بمحرك 1.5 لتر وعزم 180 حصان ، ونسخة بمحرك هجين 198 حصان ، ونسخة بعزم 209 حصان ، مع صندوق أمتعة يمكن زيادة سعته حتى 1926 ليترا .