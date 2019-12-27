بالفيديو .. .. تعرف على أحدث موديلات فورد من سيارات Escape الرباعية الدفع الشهيرة
رفعت فورد الستار عن أحدث موديلات سيارت Escape الرباعية الدفع والتي ستكون منافس شرس لسيارات تويوتا RAV4 .
ويتميز المظهر الخارجي للسيارة بهيكل إنسيابي أنيق ومصابيح ليد مزودة بخطوط إضاءة ، وسقف كبير مصنوع من زجاج لونه سود يجعل السيارة تجمع بين الفخامة والمظهر الشبابي الحديث .
ومن الداخل ، جاءت السيارة بمقاعد مريحة لـ 5 كاب ، مع واجهة شاشتين لمسيتين أحدهما للسائق ، تحتوي على أنظمة تقنية حديثة ، مع نظام مراقبة الصور التي تلتقطها الكاميرات على الطريق .
وتتوفر السيارة بعدة نسخ ، منها نسخة مزودة بمحرك سعته لترين وعزمه 250 حصان ، ونسخة بمحرك 1.5 لتر وعزم 180 حصان ، ونسخة بمحرك هجين 198 حصان ، ونسخة بعزم 209 حصان ، مع صندوق أمتعة يمكن زيادة سعته حتى 1926 ليترا .
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