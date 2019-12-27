بالفيديو.. مداهمة مصنع للخمور في فيلا بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض مصنعًا للخمور في فيلا بحي الشفا أمس الخميس.

ورصد الفيديو وجود الفيلا المستغلة لتصنيع الخمور، بجوار جمعية لتحفيظ القرآن الكريم ومسجد.

وأسفرت المداهمة عن القبض على رجلين يمني وإثيوبي وامرأة إثيوبية، يديرون المصنع وجميعهم يحملون إقامات مزورة.

كما تم ضبط 300 قارورة من الخمور محملة داخل سيارة جيب جاهزة للتوزيع، كما تم ضبط 700 قارورة أخرى معبأة بالخمور.