بالفيديو.. مداهمة مصنع للخمور في فيلا بالرياض
وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض مصنعًا للخمور في فيلا بحي الشفا أمس الخميس.
ورصد الفيديو وجود الفيلا المستغلة لتصنيع الخمور، بجوار جمعية لتحفيظ القرآن الكريم ومسجد.
وأسفرت المداهمة عن القبض على رجلين يمني وإثيوبي وامرأة إثيوبية، يديرون المصنع وجميعهم يحملون إقامات مزورة.
كما تم ضبط 300 قارورة من الخمور محملة داخل سيارة جيب جاهزة للتوزيع، كما تم ضبط 700 قارورة أخرى معبأة بالخمور.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 1 ساعة
أصبحت تجارة رابحة لا تحتاح جهد وتعب وتكلفة ايجار محلات على شوارع تجارية ولا تصل لها الضرائب..والمواد المصنعة فواكه منتهية الصلاحية + خبز ناشف الكيس 5 ريال من المخابز + خميرة ومده 3 أسابيع