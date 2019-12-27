معاقبة رجل بالسجن مدى الحياة بسبب سرقة 9 دولارات!

واشنطن(صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، قررت محكمة أمريكية معاقبة رجل بالسجن مدى الحياه بسبب سرقته محفظة كان بها 9 دولارات فقط .

وبررت المحكمة ذلك بإرتكابه ثلاثة جرائم ، وهو ما يسمح بتطبيق تلك العقوبة ، وفقاً لقانون ” الثلاثة أخطاء ” المعمول به .

وكانت جرائم الرجل ، هي سرقته ممتلكات وشراء مواد مسروقة عام 1979 ، ثم سرقته سيمونز ثم سرقته التسعة دولارات عام 1982 م عندما كان عمره 25 عام وكانت تلك الدولارات المشؤمة التي تسببت في هذا الحكم القاسي .

وبالفعل قضى الرجل 38 عام في السجن منذ ذلك الوقت ، ولم يعد يزوره أحد بإستثناء صحفية أمريكية أثارت قضيته مطالبة بالإفراج عنه بعدما بلغ 62 عام.