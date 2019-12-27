دراسة تكشف علاقة خطيرة بين سمنة الأم أثناء الحمل وذكاء طفلها
كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة خطيرة بين سمنة الأم أثناء الحمل وذكاء طفلها وقدراته الحركية .
وأكدت الدراسة أن الأمهات البدينات أثناء الحمل يكون أطفالهن أقل ذكاءً من غيرهم ، كما تؤثر سمنة الأم على مهارتهم الحركية مقارنةً بغيرهم ممن وُلدوا لأمهات في الوزن الطبيعي .
وتمت الدراسة على 308 طفل مع اختبار معدل ذكائهم مرتين أحدهما في عمر الثالثة ، والآخر في عمر السابعة ، وبالفعل ثبتت صحة النتائج ، إلا أن البنات كن أقل تأثراً من الأولاد إذ حصلن على نقاط أعلى بمعدل 102 .3 نقطة مقارنةً بـ 97 .2 نقطة .
وأرجع العلماء ذلك بالإضطرابات الهرمونية ونقص المعادن لدى الأم البدينة مما يؤثر على نمو مخ الطفل .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 13 دقيقة
قل ما توجد إمرأة غير سمينة..في هذا الزمن..