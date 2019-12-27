طرق تساعدك على تقرب أطفالك منكِ في مراحل الغضب والتمرد
يمر الأطفال في بعض مراحلهم العمرية بحالات للغضب والتمرد التي تُصعب تعامل الأمهات معهم، لذا سنستعرض في هذا التقرير طرق تجعل أطفالك يحبونك مثلما تحبينهم.
– استمتعي بالأنشطة
كل ما عليك فعله هو أن تسترخي قليلاً وتجعلي طفلك من أولوياتك، عندما تسترخين وتمنحينه بعض الدقائق التي يطلبها منك فأنت بذلك تكسبين حبه.
– احترمي أطفالك
الاحترام لا يقتصر على الكبير عندما تحترمين طفلك فهو بدوره سيحترمك ويحترم الأكبر منه؛ لذا اصغي له عندما يتحدث وأبدي اهتمامك بما يقول ليصله حبك.
– كوني مرحة
كلما كنت مرحة معهم انجذبوا لك وتوطدت الأواصر بينكم وسيحبون الاقتراب منك دائمًا.
– كوني صبورة
لا تدفعي بطفلك ليعجل بكلامه ولا تتذمري من إطالته بالحديث أو إنجاز مهامه، امنحيه الوقت الذي يحتاجه وكوني صبورة لكسب ثقته.
– عامليهم بجدية
عندما يتحدث معك طفلك بجدية فلا تحولي الموضوع إلى سخرية وتهزئي مما يقول أو تستهيني به، فهم يحتاجون لأن تعامليهم بالطريقة التي يحتاجونها منك في تلك اللحظة.
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