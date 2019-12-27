طرق تساعدك على تقرب أطفالك منكِ في مراحل الغضب والتمرد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمر الأطفال في بعض مراحلهم العمرية بحالات للغضب والتمرد التي تُصعب تعامل الأمهات معهم، لذا سنستعرض في هذا التقرير طرق تجعل أطفالك يحبونك مثلما تحبينهم.

– استمتعي بالأنشطة

كل ما عليك فعله هو أن تسترخي قليلاً وتجعلي طفلك من أولوياتك، عندما تسترخين وتمنحينه بعض الدقائق التي يطلبها منك فأنت بذلك تكسبين حبه.

– احترمي أطفالك

الاحترام لا يقتصر على الكبير عندما تحترمين طفلك فهو بدوره سيحترمك ويحترم الأكبر منه؛ لذا اصغي له عندما يتحدث وأبدي اهتمامك بما يقول ليصله حبك.

– كوني مرحة

كلما كنت مرحة معهم انجذبوا لك وتوطدت الأواصر بينكم وسيحبون الاقتراب منك دائمًا.

– كوني صبورة

لا تدفعي بطفلك ليعجل بكلامه ولا تتذمري من إطالته بالحديث أو إنجاز مهامه، امنحيه الوقت الذي يحتاجه وكوني صبورة لكسب ثقته.

– عامليهم بجدية

عندما يتحدث معك طفلك بجدية فلا تحولي الموضوع إلى سخرية وتهزئي مما يقول أو تستهيني به، فهم يحتاجون لأن تعامليهم بالطريقة التي يحتاجونها منك في تلك اللحظة.