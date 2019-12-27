  • الجمعة 27

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. «جوجل» تطلق ميزة جديدة خاصة بالفعاليات والحفلات القريبة منك

«جوجل» تطلق ميزة جديدة خاصة بالفعاليات والحفلات القريبة منك

«جوجل» تطلق ميزة جديدة خاصة بالفعاليات والحفلات القريبة منك
وكالات(صدى):

أطلقت شركة “جوجل ” خاصية بحث جديدة خاصة بالفعاليات والأحداث القريبة من المستخدم .

وتتميز تلك الخاصية بالكشف عن جميع الأحداث والفعاليات القريبة من المستخدم ومواعيدها وطريقة الحضور وحتى أسعار التذاكر وطريقة الحصول عليها .

وتعمل تلك الميزة بمجرد البحث بعبارة Events near me، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أدق عند كتابة اسم الحفلة أو الفعالية التي تهم المستخدم .

كما حرصت جوجل على توفير قائمة قابلة للتمرير تتضمن الأحداث والفعاليات على الجانب السفلي ، والتي تكون قريبة من المستخدم وبها صورة صغيرة ونبذة عن كلٍ منها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *