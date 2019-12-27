«جوجل» تطلق ميزة جديدة خاصة بالفعاليات والحفلات القريبة منك

وكالات(صدى):

أطلقت شركة “جوجل ” خاصية بحث جديدة خاصة بالفعاليات والأحداث القريبة من المستخدم .

وتتميز تلك الخاصية بالكشف عن جميع الأحداث والفعاليات القريبة من المستخدم ومواعيدها وطريقة الحضور وحتى أسعار التذاكر وطريقة الحصول عليها .

وتعمل تلك الميزة بمجرد البحث بعبارة Events near me، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أدق عند كتابة اسم الحفلة أو الفعالية التي تهم المستخدم .

كما حرصت جوجل على توفير قائمة قابلة للتمرير تتضمن الأحداث والفعاليات على الجانب السفلي ، والتي تكون قريبة من المستخدم وبها صورة صغيرة ونبذة عن كلٍ منها .