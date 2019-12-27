متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر الحديد أحد العناصر الغنية بفوائد الصحية عديدة، لذلك يجب مواجهة نقصه بالجسم من خلال التغذية الصحية، لذا سنستعرض أعراض نقص الحديد وطرق علاجه بالتغذية من خلال هذا التقرير.

* أعراض نقص الحديد

– شحوب الوجه.

– جفاف البشرة.

– تقصف وتساقط الشعر.

– تقصف الأظافر.

– تشقق زوايا الفم والتعب المستمر.

– قلة التركيز والضعف العام.

– اختلال التحكم في درجة حرارة الجسم.

* علاج نقص الحديد

يحتاج الرجل إلى 10 ميليجرامات من الحديد يوميًا، فيما تحتاج المرأة إلى 15 ميليجرامًا.

– تتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في ” اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان ” .