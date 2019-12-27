أعراض نقص «الحديد» وطرق علاجه
يُعتبر الحديد أحد العناصر الغنية بفوائد الصحية عديدة، لذلك يجب مواجهة نقصه بالجسم من خلال التغذية الصحية، لذا سنستعرض أعراض نقص الحديد وطرق علاجه بالتغذية من خلال هذا التقرير.
* أعراض نقص الحديد
– شحوب الوجه.
– جفاف البشرة.
– تقصف وتساقط الشعر.
– تقصف الأظافر.
– تشقق زوايا الفم والتعب المستمر.
– قلة التركيز والضعف العام.
– اختلال التحكم في درجة حرارة الجسم.
* علاج نقص الحديد
يحتاج الرجل إلى 10 ميليجرامات من الحديد يوميًا، فيما تحتاج المرأة إلى 15 ميليجرامًا.
– تتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في ” اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان ” .
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