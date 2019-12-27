توقف البحث عن الطيار المفقود في الفلبين وشقيقه يبحث عنه بمفرده

عادل الحربي(صدى):

كشف شقيق المواطن الطيار عبد الله الشريف الذي فُقد أثناء رحلة تدريبية بجزيرة مندورو عن توقف السلطات الفلبينية عن عمليات البحث عنه بعد 206 على فقده .

وأرجع عبد المجيد شقيق المواطن مفقود الفلبين ذلك إلى النظام العالمي المتبع حال فقدان شخص أكثر من 21 يوم ، مؤكداً أنه يواصل البحث عن شقيقه بمساعدة شقيقه الثاني ، وأنهما يبذلان الجهد للعثور على أي خيط يدل عليه ويستخدمان مواقع التواصل الإجتماعي في البحث عنه .

وأشار أن آخر الأنباء التي وصلتهم هي عدم العثور على أي من مقتنياته عدا حقيببه تعود لأحد مدربيه “فلبيني الجنسية ” ، وأنه لا يوجد جثمان ولا أجزاء من حطام الطائرة التي كان يستقلها ولا أي جديد في الحادث .

وأضاف أنه حتى لشهر ونصف ، عقدت سفارة المملكة عدة لقاءات مع مكتب رئيس الجمورية ووزارات الخارجية والدفاع والمواصلات والمخابرات وغيرهم ، إلا أن السلطات الفلبينية قررت توقف البحث بعد مرور تلك المدة .

إقرأ أيضاً :