توقف البحث عن الطيار المفقود في الفلبين وشقيقه يبحث عنه بمفرده
كشف شقيق المواطن الطيار عبد الله الشريف الذي فُقد أثناء رحلة تدريبية بجزيرة مندورو عن توقف السلطات الفلبينية عن عمليات البحث عنه بعد 206 على فقده .
وأرجع عبد المجيد شقيق المواطن مفقود الفلبين ذلك إلى النظام العالمي المتبع حال فقدان شخص أكثر من 21 يوم ، مؤكداً أنه يواصل البحث عن شقيقه بمساعدة شقيقه الثاني ، وأنهما يبذلان الجهد للعثور على أي خيط يدل عليه ويستخدمان مواقع التواصل الإجتماعي في البحث عنه .
وأشار أن آخر الأنباء التي وصلتهم هي عدم العثور على أي من مقتنياته عدا حقيببه تعود لأحد مدربيه “فلبيني الجنسية ” ، وأنه لا يوجد جثمان ولا أجزاء من حطام الطائرة التي كان يستقلها ولا أي جديد في الحادث .
وأضاف أنه حتى لشهر ونصف ، عقدت سفارة المملكة عدة لقاءات مع مكتب رئيس الجمورية ووزارات الخارجية والدفاع والمواصلات والمخابرات وغيرهم ، إلا أن السلطات الفلبينية قررت توقف البحث بعد مرور تلك المدة .
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