رسميًا.. الأهلي المصري يُشارك في مباراة اعتزال «التايب»

نواف السالم(صدى):

وافق النادي الأهلي المصري بشكل رسمي على المشاركة بمباراة اعتزال لاعب الهلال السابق طارق التايب.

وقال اللاعب الليبي إن الأهلي وافق على مقترح رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بشأن مشاركته في مباراة اعتزاله التي ستقام بالرياض مع فريق الهلال.

وكان ” التايب ” تواصل مع إدارة الأهلي المصري في القاهرة، ووافقت على المشاركة، إلا أنه حتى الأن لم يتم الكشف عن موعد المباراة التي ستقام في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، خاصةً أن جدول مباريات الأهلي والهلال مضغوط خلال شهر يناير، لكن الموعد المقترح ما بين 15 إلى 30 يناير.