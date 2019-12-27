معاقبة «ماكدونالز» بعد تسببها في مصرع عامل وزوجته صعقًا بالكهرباء

ليما(صدى):

أعلنت هيئة مراقبة العمل في بيرو، عن معاقبة الشركة المشغلة لمطاعم «ماكدونالدز» في البلاد، بتغريمها 254 ألف دولار، بعد وفاة اثنين من موظفيها صعقًا بالكهرباء.

وفي التفاصيل توفى اثنين من عمال «ماكدونالدز» هما كارلوس غابرييل (19 عاما) وزوجته ألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما)؛ حيث لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء أثناء قيامهما بتنظيف مطبخ أحد مطاعم ماكدونالدز في 15 ديسمبر الجاري.

وذكر بيان نشرته الهيئة أن الشركة، التي تشغل 29 مطعما، ارتكبت 6 مخالفات جدية لقواعد الأمان وحماية سلامة الموظفين، ما أدى إلى الحادث، وفقا لوكالة ” رويترز “.

ومن بين المخالفات التي ارتكبتها الشركة: غياب فحوصات منتظمة وتقييم مدى أمان ظروف العمل وغياب معايير السلامة لدى القيام بأعمال تنظيف عن لائحة القواعد الداخلية، إضافة إلى عدم استخدام العاملين وسائل الوقاية الفردية وخلاف ذلك من المخالفات.