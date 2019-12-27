غضب صلاح يُعكر صفو رباعية ليفربول ضد ليستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في اكتساح ليستر سيتي برباعية نظيفة في إطار الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز رباعية ليفربول كل من: فيرمينو، ميلنر، ألكسندر أرنولد.

وعلى جانب آخر شهدت المباراة حالة من الغضب من اللاعب محمد الصلاح عند تبديله في الدقيقة 69، ويبدو أن حالة الغضب كانت متبادلة فيما بين اللاعب ومدرب الفريق يورجن كلوب.

وجاء غضب مدرب الريدز على خلفية إهدار محمد صلاح فرصة ذهبية لإحراز هدف في الدقائق الأولى من المباراة بعد أن رفض تمرير الكرة لساديو ماني، وهو الموقف الذي وصفته الصحف الإنجليزية بالأنانية من جانب اللاعب المصري.

وحافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بعد وصوله لـ52 نقطة.