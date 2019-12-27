«عدم حذف الصور».. أبرز دفوع قضايا التصوير

عادل الحربي(صدى):

يقع الكثير منا في مشكلات بسبب التقاط صور أو فيديوهات لبعض الأشخاص أو المواقف المختلفة، وهو ما قد يُعرضهم للمساءلة القانونية.

ويوجد عدد من الدفوع التي يُمكن للمحامي في هذا الموقف الاعتماد عليها لتبرأة موكله.

ومن أبرز الدفوع في قضايا التصوير: أن يكون التصوير عفويًا وليس لشخص مُحدد بعينه، محضر المشاهدة يثبت أن الصور كانت من زاوية بعيدة ولم تسلط الكميرا على شخص محدد، المتهم لم يحذف الصور مما يشير الى حسن نيته.

وتشمل أيضًا: أن المتهم لم ينفي الفعل لكن ينفي القصد، ثبات أقوال المتهم في التحقيق والمحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة من يقوم باستخدام وسائل التكنولوجيا و خاصة الهواتف الذكية التي تحمل كاميرات و يساوم بها أحد أو يقوم بتصوير أحد و العمل على التشهير به ، و إلحاق الضرر به ، تصل إلى السجن لمدة عام و دفع غرامة مالية قدرها 500ألف ريال، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.