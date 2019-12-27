فجر السعيد: «صوت أصالة ما يعجبني»

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلًا، اليوم الجمعة، بعدد من التغريدات حول مرضها وبعض الأشخاص في حياتها بجانب تطرقها للحديث عن أصالة.

وقالت فجر السعيد في تغريدة لها إن هناك طليقات لفنانين يرسلون إليها أسرار حول أزواجهم لفضحهم، إلا أنها ترفض هذا الأمر.

وقالت ” السعيد” : ووووووااااااااجد يكلموني عالخاص بالانستغرام انا طليقه فلان وعندي كلام بقوله لج وياليت تسمعينه ويكون طليقها مشهور … ياجماعه بعد هالسنين كلها ما عرفتوا اني ابعد من اكون عن هالموضوع واكره ما اكره الضرب بالأعراض / الله يهديكم

ورد عليها أحد المتابعين ليقول لها : واللي تقولينه بحق أصالة وش نسميه؟.

وردت فجر السعيد قائلة : ابداً ولم اضربها يوما بالاعراض والعياذ بالله واتحداك تطلعلي كلمه او حرف يؤكد كلامك/ صوتها مايعجبني وهذي اذواق ولكن لما البحرين بملكه وابناءه وشعبه يفرح في كأس الخليج وهيا نسوي ماتشوف ولا تسمع فاكيد تحتاج وقفه هذا البلد اللي رزچ وعزت وعطاچ جنسيه لازم ننتقدها.