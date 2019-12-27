تفاصيل ضبط أصحاب فيديو الاعتداء على شاب أبها

أبها(صدى):

كشفت شرطة عسير، اليوم الجمعة، عن تفاصيل ضبط أصحاب فيديو الاعتداء على شاب عشريني في أبها .

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير إن المتهمين بالاعتداء على العشريني هم 3 أشخاص بينهم مقيم.

وأوضح المتحدث في بيان رسمي أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم .

وتابع : وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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