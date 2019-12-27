ترامب يُحذر من مذبحة مُقبلة لروسيا وإيران في إدلب

دمشق(صدى):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مذبحة يسقط فيها الآلاف من المدنيين في معقل المعارضة المسلحة في سوريا.

وغرد ترامب قائلا: روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل، الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب لا تفعلوا ذلك! تعمل تركيا جاهدة لوقف هذه المذبحة.

وتشير تغريدة ترامب إلى قصف جوي وبري مكثف من قبل القوات الحكومية في شرق وجنوب محافظة إدلب آخر معقل تسيطر عليه المعارضة المسلحة في البلاد.