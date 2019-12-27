ترامب يُحذر من مذبحة مُقبلة لروسيا وإيران في إدلب
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مذبحة يسقط فيها الآلاف من المدنيين في معقل المعارضة المسلحة في سوريا.
وغرد ترامب قائلا: روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل، الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب لا تفعلوا ذلك! تعمل تركيا جاهدة لوقف هذه المذبحة.
وتشير تغريدة ترامب إلى قصف جوي وبري مكثف من قبل القوات الحكومية في شرق وجنوب محافظة إدلب آخر معقل تسيطر عليه المعارضة المسلحة في البلاد.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 54 دقيقة
ستبقى سوريا أرض المذابح ولن تعرف الإستقرار طالما دخلت روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.
بعد القضاء على الشعب السوري وغسل اياديهم من الدماء.
يلتفتوا المجرمين القتلة إلى تقسيم الغنائم..مع الطائفة النصيرية ( العلويين ) التي تحكم سوريا.
لن ترضى روسيا بأقل من قواعد بحرية وجوية تعزز قوتها في شرق البحر المتوسط.
ولن ترضى إيران بأقل من نشر التشيع في مناطق السنة ببناء المراكز الثقافية و الحسينيات الرافضية لتصبح سوريا دولة شيعية
ولن يرضى حزب الله اللبناني بأقل السيطرة على الحدود السورية مع لبنان.
و بعدها يسقطون نظام بشار الأسد.ويحكم سوريا شيعة على دين إيران وشيعة إيران.