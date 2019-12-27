كارليس ألينيا أول لاعب يتخلص منه برشلونة في الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

استقر نادي برشلونة عن أول لاعب سيتم التخلي عنه خلال الميركاتو الشتوي؛ حيث توصل ريال بيتيس إلى اتفاق مع النادي الكتالوي متصدر الليغا على استعارة كارليس ألينيا حتى نهاية الموسم.

ولم يتضمن الاتفاق أن يكون هناك شرط للشراء بشكل نهائي وفقا لرغبة النادي الكتالوني.

وكان تقدم خيتافي بعرض لاستعارة اللاعب البالغ عمره 21 عاما لكنه فضل ريال بيتيس لينضم له حتى 30 يونيو المقبل، لينضم إلى مدافع برشلونة السابق مارك بارترا.

وذكرت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية أن ألينيا بات أول لاعب يتخلص منه برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الأسبوع المقبل.