بالفيديو.. عزيزة جلال تطرب جمهور طنطورة وتشدو « عاش سلمان »

الرياض(صدى):

أحيت المطربة عزيزة جلال، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات شتاء طنطورة في مدينة العلا؛ لأول مرة بعد غياب دام ٣٤ عامًا منذ اعتزالها في ثمانينيات القرن الماضي.

وقدمت عزيزة جلال باقة من أروع أغانيها، والتي أطربت من خلالها جمهور طنطورة؛ فيما وجهت الشكر للشعب السعودي والقيادة الحكيمة؛ مؤكدة أن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ هو الذي شجعها على العودة إلى الغناء مرة أخرى.

وفي السياق نفسه، شدت عزيزة جلال بأغانيها الشهيرة ” تصالحني حبة.. تخاصمني حبة”، ” مستنياك”، وأغنية ” ليالي الأنس” لأسمهان، فيما أمتعت الجمهور بأغنية ” أنت عمري ” لأم كلثوم؛ لتختتم الليلة بـ ” عاش سلمان ” التي رددها الجمهور معها.