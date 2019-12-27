التحقيق مع فرقة إسعافية رفضت نقل مواطن مسن

نايف السالم(صدى):

وجه رئيس هيئة الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، ببدء إجراءات التحقيق في واقعة رفض فرقة إسعافية نقل مواطن مسن زاعمة إنه توفى ولكنه كان على قيد الحياة ونجح الأطباء في إنقاذه؛ حيث أحيلت القضية للهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص.

وأكدت الهيئة، أنها تقدم خدماتها الإسعافية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، ومباشرة أكثر من نصف مليون خدمة إسعافية خلال العام الماضي، وتفخر بجهود أبنائها العاملين الذين يؤدون دورهم بكل صدق واحترافية.

وأشارت إلى حرصها الشديد على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة، ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، وسعيها الدائم على تدريب كافة الكوادر الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.