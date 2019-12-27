محمد الشيخ بعد مباراة الحزم: «الهلال رابع العالم لا بقراطيس ولا بخلاقين»

ماجد محمد(صدى):

دخل الناقدان الرياضيان محمد الشيخ ومحمد العنيزي في مشادة كلامية على الهواء في برنامج ” الدوري مع وليد “.

وكان محمد العنيزي علق على تعادل الهلال والحزم بقوله، إن الحزم استطاع أن يفوز على رابع العالم، وهو ما اعتبره محمد الشيخ سُخرية.

ورد محمد الشيخ على ” العنزي ” قائلًا: ما أدري أنت تتطقطق بكلامك على الهلال ولا قصدك إيش، ولكن يا عزيزي مصدق ولا مصدوم.. الهلال رابع العالم لا بقراطيس ولا بخلاقين”.

وانتهت مباراة الهلال والحزم أمس الخميس بالتعادل 1-1، وأحرز الأزرق التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة .