محمد عبده يُصلي برفقة نجله في المسجد النبوي..و«آل الشيخ» يعلق:«لا يكون يدعي عليّ؟»

الرياض(صدى):

أظهرت صورة متداولة، اليوم الخميس، الفنان محمد عبده، وهو يصلي في المسجد النبوي الشريف، وبجانبه نجله خالد.

وعلق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الصورة قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس: “لا يكون يدعي عليّ؟”.

ويذكر أن الفنان محمد عبده قد شارك في إحياء عدد كبير من الحفلات خلال فعاليات موسم الرياض مما دعا العديد بأن يطالبوه بأخذ فترة راحة.