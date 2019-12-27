بعد تعادل الهلال.. النعيمة: أصعب مباراة هي التي تأتي بعد منجز كبير

ماجد محمد(صدى):

أكد قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي الهلال سابقًا، صالح النعيمة، أن أصعب مباراة قد يلاقيها اللاعبين هي المباراة التي تأتي بعد تحقيق منجز كبير.

وأضاف «النعيمة»:«أذكر أنه بعد مشاركتنا في كأس آسيا للمنتخبات عام 1984م وتحقيق لقبها، عدنا للهلال وخسرنا لقائنا الدوري مع نادي الشباب بنتيجة 2/3 وبعدها انطلق الهلال بـ 10 انتصارات توج بها الزعيم لقب الدوري».

يأتي ذلك بعد تعادل الهلال أمام الحزم بهدف لهدف، في أول مباراة يخوضها عقب فوز بدوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.