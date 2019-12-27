بالصور.. القبض على 187 مخالف مجهول الهوية في فيفاء
أسفرت الجهود الأمنية بمحافظة فيفاء، ومركز الجوة، من القبض على 187 من مجهولي الهوية، 166 من الجنسية الإفريقية منهم 107 رجال، و59 امرأة، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .
وألقت الحملة القبض على 16 يمنياً من مجهولي الهوية؛ فضلًا عن ضبط مركبة نوع ” باثفاندر “، محملة بـ236 حزمة قات، بالإضافة إلى عتلة بها 35 حزمة قات، هرب قائدها؛ بالإضافة إلى ضبط مركبة نوع ” نيسان بترول ” محملة بـ670 حزمة قات، و497 كرز دخان، و4 أكياس من مادة “التنباك”.
وفي السياق نفسه، واصلت الحملة الأمنية جهودها لتحبط تهريب 450 كرز دخان، وعدد 172 كرز ” معسل “؛ والتي تم تحريزها في مكان مهجور في المحافظة.
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