بالصور.. القبض على 187 مخالف مجهول الهوية في فيفاء

تركي السالم(صدى):

أسفرت الجهود الأمنية بمحافظة فيفاء، ومركز الجوة، من القبض على 187 من مجهولي الهوية، 166 من الجنسية الإفريقية منهم 107 رجال، و59 امرأة، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وألقت الحملة القبض على 16 يمنياً من مجهولي الهوية؛ فضلًا عن ضبط مركبة نوع ” باثفاندر “، محملة بـ236 حزمة قات، بالإضافة إلى عتلة بها 35 حزمة قات، هرب قائدها؛ بالإضافة إلى ضبط مركبة نوع ” نيسان بترول ” محملة بـ670 حزمة قات، و497 كرز دخان، و4 أكياس من مادة “التنباك”.

وفي السياق نفسه، واصلت الحملة الأمنية جهودها لتحبط تهريب 450 كرز دخان، وعدد 172 كرز ” معسل “؛ والتي تم تحريزها في مكان مهجور في المحافظة.