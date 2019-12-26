حكومة طرابلس تطلب من تركيا التدخل العسكري في ليبيا

نايف السالم(صدى):

كشف مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، عن طلب حكومة الوفاق من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم قوات المشير خليفة حفتر.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس خلال الشهر المقبل.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد وقعت اتفاقية تعاون أمني وعسكري مع تركيا، فيما تحاول قوات المشير حفتر الحفاظ على الدولة الليبية من الانقسام أو التدخل الخارجي.

ويحاول أردوغان، زيادة الفوضى الغارقة فيها ليبيا منذ عام 2011، رغبة في السيطرة عليها سياسيًا على الأقل وبالتالي تنفيذ مصالحه بشأن التنقيب عن البترول في البحر المتوسط.

وجاءت زيارة أردوغان لتونس، الأربعاء، بهدف استغلالها في ضرب ليبيا وفقًا لما ذكره بعض المحللين السياسيين.