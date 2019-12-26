مؤسسة النقد تطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج والذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي.

وأكدت أن البرنامج يستهدف خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف التي تعزز فرص التوظيف في القطاع المالي، وذلك باستخدام منهجيات نظام التعليم التفاعلي داخل الفصول الدراسية، ونظام التدوير بين إدارات الرقابة البنكية، والتوجيه الفني والسلوكي، وزيارات للمؤسسات المالية، والتدريب للحصول على شهادات مصرفية، والعمل على مشاريع.

وأوضحت، أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة 7 أشهر ابتداء من شهر مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.

ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع المؤسسة، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020 حيث سيتم إخطار المرشحين بالطلبات المطلوبة منهم تمهيداً لعملية الفرز التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض. علماً أنه يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وخريج بكالوريوس في تخصصات المالية والمحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .