عبدالرحمن بن مساعد يجلد إعلامية: قضاؤنا نزيه وأبناء القتيل واثقين فيه.. ما خصك!

نايف السالم(صدى):

جلد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، إعلامية لبنانية شكّكت في الأحكام الصادرة في قضية المواطن جمال خاشقجي، إذ ذكرت تبرئة عدد من الشخصيات ولم تذكر إعدام من نفذ العملية.

وقال الأمير بن مساعد : «(ماخصك بنوب) هيدا أولًا 2- تجاهلتِ عمدًا الحكم بإعدام الخمسة الّذين ارتكبوا الجريمة.3-قضاؤنا نزيه وعادل رغم أنفك ».

وأضاف: «4- أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.5-(ليك مين عم بيحكي) من يقول أن بشار وحزب الله ماخصن بنوب بمقتل الحريري».

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، كانت قد كشفت عن انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً.