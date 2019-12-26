مطالبات بـ « الشورى » بإعادة تنظيم المهرجانات في الخارج

نايف السالم(صدى):

ارتفعت مطالبات في مجلس الشورى لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع وزارات الثقافة والإعلام والتعليم ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية، لإعادة تنظيم المهرجانات الثقافية السعودية في الدول الأخرى.

وفي السياق نفسه، تناول المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1439/ 1440، مطالبًا الوزارة بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى وتنميتها، لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى.

وعلى جانب آخر، دعا المجلس إلى تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية، كما دعا للتنسيق مع وزارة المالية لوضع برنامج زمني لبناء الأراضي المملوكة لها في الخارج والعمل على توفير التمويل اللازم للبناء، وللاستفادة من تسلّم المملكة رئاسة (G20).