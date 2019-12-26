بالفيديو.. عزيزة جلال في شتاء طنطورة: سأغني بمحبتكم

الرياض(صدى):

عادت الفنانة عزيزة جلال إلى الغناء، اليوم الخميس، بعد غياب 34 عامًا عقب اعتزالها؛ لتشدو بأغانيها على مسرح “المرايا “، بالحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان ” شتاء طنطورة ” بالعلا.

وأظهر مقطع فيديو، لحظات الارتباك الأولى ل‏عزيزة جلال أمام الجمهور الكبير على المسرح؛ لتقول: ” أشكركم على حضوركم وإنكم جيتم عشان تسمعوني بعد غياب طويل بس انتوا أنا ما غبت عنكم ولا انتوا غبتوا عني، ورجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم ” .

وفي السياق نفسه، بدأت عزيزة جلال الحفل، بأغنيتها: ” بتصالحنى حبة.. وبتخاصمني حبة “، وهي الأغنية التي وصلت بها المطربة الشهيرة إلى قمة النجومية بصحبة كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد وأنغام الموسيقار محمد الموجي.