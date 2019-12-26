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بالفيديو.. عزيزة جلال في شتاء طنطورة: سأغني بمحبتكم

بالفيديو.. عزيزة جلال في شتاء طنطورة: سأغني بمحبتكم
الرياض(صدى):

عادت الفنانة عزيزة جلال إلى الغناء، اليوم الخميس، بعد غياب 34 عامًا عقب اعتزالها؛ لتشدو بأغانيها على مسرح “المرايا “، بالحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان ” شتاء طنطورة ” بالعلا.

وأظهر مقطع فيديو، لحظات الارتباك الأولى ل‏عزيزة جلال أمام الجمهور الكبير على المسرح؛ لتقول: ” أشكركم على حضوركم وإنكم جيتم عشان تسمعوني بعد غياب طويل بس انتوا أنا ما غبت عنكم ولا انتوا غبتوا عني، ورجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم ” .

وفي السياق نفسه، بدأت عزيزة جلال الحفل، بأغنيتها: ” بتصالحنى حبة.. وبتخاصمني حبة “، وهي الأغنية التي وصلت بها المطربة الشهيرة إلى قمة النجومية بصحبة كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد وأنغام الموسيقار محمد الموجي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 23 دقيقة

يالله حسن الخاتمه
ولايجعلنا مثلك

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 21 دقيقة

رحم الله الاوليين كانوا اهل عقل وحكمه وبعد نظر

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