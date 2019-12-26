بالفيديو.. عزيزة جلال في شتاء طنطورة: سأغني بمحبتكم
عادت الفنانة عزيزة جلال إلى الغناء، اليوم الخميس، بعد غياب 34 عامًا عقب اعتزالها؛ لتشدو بأغانيها على مسرح “المرايا “، بالحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان ” شتاء طنطورة ” بالعلا.
وأظهر مقطع فيديو، لحظات الارتباك الأولى لعزيزة جلال أمام الجمهور الكبير على المسرح؛ لتقول: ” أشكركم على حضوركم وإنكم جيتم عشان تسمعوني بعد غياب طويل بس انتوا أنا ما غبت عنكم ولا انتوا غبتوا عني، ورجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم ” .
وفي السياق نفسه، بدأت عزيزة جلال الحفل، بأغنيتها: ” بتصالحنى حبة.. وبتخاصمني حبة “، وهي الأغنية التي وصلت بها المطربة الشهيرة إلى قمة النجومية بصحبة كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد وأنغام الموسيقار محمد الموجي.
عزيزة جلال مع ارتباك اللحظات الأولى: أنا ما غبت عنكم ولا انتو غبتوا عني..رجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم #عودة_العزيزة_في_العلا#شتاء_طنطورة#العلا#mbc1@WinterAtTantora pic.twitter.com/MIP7Gqlfpt
— MBC1 (@mbc1) December 26, 2019
لللل[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 23 دقيقة
يالله حسن الخاتمه
ولايجعلنا مثلك
لللل[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 21 دقيقة
رحم الله الاوليين كانوا اهل عقل وحكمه وبعد نظر