«المياه» تُطلب من مستفيدي 4 مناطق معرفة رقم الحساب الجديد للفواتير

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية عن الوصول للمحطة الأخيرة في رحلة التحول الرقمي، حيث طلبت من المشتركين في 4 مناطق معرفة رقم الحساب الجديد للفواتير بعد تغييره.

وقالت الشركة إنه تم تغيير أرقام حسابات العقارات، لعملاء الشركة في 4 مناطق هي: القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وأنه لمعرفة رقم الحساب الجديد لفواتير عقاراتهم، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

كما نشرت الشركة مقطع فيديو توضيحياً عن كيفية الاستعلام عن رقم الحساب الجديد، حتى يستخدمه المشتركون مستقبلاً.