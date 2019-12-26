محلل سياسي: المافيا التركية تعمد إلى سرقة وتمزيف جواز السفر السعودي (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي، أن الجواز السعودي قوي ويستطيع أن يعبر 80 دولة بدون تأشيرة، ويصعب تزويره.

وأشار خلال لقائه ببرنامج «تم»، إلى أن المافيا التركية تعمد إلى سرقته وتمزيقه لتأثيره المعنوي في الرأي العام عمومًا، أو استخدامه في أي نشاطات إرهابية.

وأضاف: رغم الإساءات المتكررة ضد المملكة من حزب العدالة والتنمية وزعيمها أردوغان إلا أن العلاقات السياسية والدبلوماسية لا زالت قائمة وسط تمسك سعودي للحفاظ على اللحمة الإسلامية.

وتابع: من يتابع السلوك التركي يدرك أن هناك تقصد الإساءة لـ المملكة العربية السعودية، وتركيا تُدرك قيادة ومكانة السعودية للعالم الإسلامي.