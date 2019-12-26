بالفيديو.. حضور جماهيري كبير في⁧ ‎الليلة السودانية⁩ بـ « بوليفارد الرياض »

أميرة خالد(صدى):

يشهد اليوم الخميس، حفلًا ضخمًا يحيه نجوم السودان، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، بعنوان ” ليلة سودان المحبة “، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو حضور جماهيري كبير في الليلة السودانية المقامة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض وسط حماس شديد وأجواء البهجة التي تعم المسرح.

وتجدر الإشارة إلى أنه تنقسم ” ليلة سودان المحبة ” إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من نجوم السودان محمد الأمين، نانسي عجاج، حسين الصادق، فيما يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، نظرا لشعبية المطربين الثلاثة.

فيديو | حضور جماهيري كبير في⁧ #الليلة_السودانية⁩ على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/w2LsbSAhR4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 26, 2019

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