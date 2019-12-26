الزايدي يدشن عدداً من البرامج والمشاريع بقسم التربية الخاصة (بنات ) بتعليم الخرج

ريم عبدالعزيز(صدى):

دشن مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي عدداً من البرامج والمشاريع بقسم التربية الخاصة (بنات ) ظهر يوم الخميس ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٩ وذلك بحضور عدد من قيادي ومشرفي تعليم الخرج .

إذ دشن الزايدي القاعة التدريبية بالقسم ومشروع تطوير التربية الخاصة في بيئات التعلم وفق رؤية ٢٠٣٠ ومشروع الصفحة الإلكترونية وشعار قسم التربية الخاصة والملف الإعلامي الإلكتروني ومبادرة تدريب منسوبات إدارة التعليم ( المشرفات التربويات – المنسقات الإعلاميات ) على لغة الإشارة وتدريب معلمات التربية الخاصة على كيفية إعداد الخطة الفردية .

هذا وقد اطلع الأستاذ عبد الله الزايدي والوفد المرافق له على الخطة التشغيلية وسجل الإنجاز الإلكتروني لقسم التربية الخاصة متفقداً تجهيزات وإمكانيات قسم ومركز التربية الخاصة .

وفي نهاية الزيارة قدم الأستاذ عبد الله الزايدي شكره لرئيسة قسم التربية الخاصة بنات الأستاذة تهاني آل ربيع ولفريق عملها على ما اطلع عليه من حسن التنظيم والترتيب واكتمال الملفات والسجلات والخطط والإنجازات التي حققها القسم .

فيما ذكرت رئيسة قسم التربية الخاصة بنات بتعليم الخرج الأستاذة تهاني آل ربيع أن هذه الزيارة دعم كبير لها ولفريق عملها في تقديم أكثر لما اطلع عليه الزايدي والمرافقين له ،

وأكدت الأستاذة تهاني أن قسم التربية الخاصة بنات بتعليم الخرج يسير على خطط وزارة التعليم وتوجيهات مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي لتقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الخاصة مدعومة بالمبادرات التطويرية لتحقيق نتائج تصب في مصلحة الفئة الغالية على المجتمع بأكمله .